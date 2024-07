Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30% din funcționarii publici se vor pensiona in urmatorii trei ani, conform datelor furnizate de INS și ANFP. O mare parte din activitatea acestor funcționari va putea fi preluata de noile tehnologii, spune ministrul Digitalizarii. Prin digitalizarea administrației publice, activitatea a…

- Implementarea facturii electronice in Romania – ce trebuie sa știi despre noile reglementari și tehnologii (P) Intr-o lume tot mai digitalizata, implementarea facturii electronice (e-invoicing) devine o necesitate inevitabila pentru companii și instituții publice. In Romania, acest proces a fost accelerat…

- Salvamont Romania și Consiliul Județean Gorj, in parteneriat cu Vodafone Romania, organizeaza in zilele de 18-19 iulie, ediția a doua a exercițiul ”MoonLightRescue”, stagiu de pregatire profesionala a salvatorilor in salvarea complexa pentru salvatorii montani și speologi din cadrul echipelor Salvamont-…

- Datorita progreselor tehnologice și investițiilor continue in dezvoltarea medicala din domeniul stomatologiei, vizitele in cabinetele de specialitate asigura experiențe confortabile pentru pacienți, indiferent...

- Doi actori de voiceover (sau naratori) din Statele Unite au dat in judecata compania Lovo, care a fost acuzata ca le-a copiat ilegal vocile și ca le-a folosit fara permisiune in tehnologia sa de "voice off" (imaginea nu este insotita si de imaginea vorbitorului) cu inteligența artificiala, potrivit…

- Angela Galeța, Directorul Fundației Vodafone și Mugurel Margarit, Director Executiv al Fundației Regale Margareta a Romaniei prezinta la Adevarul Live programul Conectam Generații in lumea digitala

- Apple a anunțat noile sale tablete iPad. Avem noi modele in seriile iPad Air și iPad Pro și noi accesorii pentru acestea. Aveți link-uri catre articolele dedicate acestor anunțuri Apple mai jos, pentru detalii complete despre ce aduc nou noile tablete și, mai important, cat costa. Apple lanseaza iPad…

- Cei care credeau ca YouTube nu mai poate susține reclame in plus vor fi dezamagiți sa afle ca Google testeaza deja reclame intr-un nou loc pe platforma sa de streaming video. Cei care folosesc YouTube fara un abonament Premium ar putea sa inceapa sa vada in varianta de televizoare a aplicației noi reclame,…