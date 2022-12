Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Alba intervin, luni, pentru asigurarea masurilor de prima interventie in cazul unui accident produs pe autostrada A 1. Primele date arata ca un autovehicul s-a rasturnat pe sensul de mers Sebes-Orastie, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Afacerile din comertul cu ridicata, in care nu sunt incluse autovehiculele si motocicletele, au crescut cu 25% in primele noua luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania a crescut cu 90% in primele noua luni ale anului, in timp ce numarul turistilor romani a fost in crestere cu 9%, a afirmat, joi, ministrul de resort, Daniel Cadariu, in deschiderea Targului de Turism al Romaniei, informeaza Agerpres. Fii la…

- Legea privind asistența acordata refugiaților din Ucraina o sa fie actualizata in Polonia. Se vor face modificari pentru adaptarea legii la realitațile moderne, transmit autoritațile de la Varșovia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fostul premier și fost ministru de Finanțe Florin Cițu spune ca PSD iși bate joc de banii romanilor platind in primele noua luni ale anului 21 de miliarde de lei doar pentru dobanzi, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In teritoriile temporar ocupate din regiunea ucraineana Zaporijjia, militarii rusi le-au interzis localnicilor sa treaca la ora de iarna - transmite agentia de presa Ukrinform, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sistemul de securitate va fi consolidat, marti, la Paris pentru meciul din Liga Campionilor dintre Paris SG si israelienii de la Maccabi Haifa, meci considerat de risc crescut de autoritati, a anuntat politia locala, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un adolescent de 16 ani a fost depistat vineri, incercand sa intre intr-un liceu din Ploiesti avand asupra sa un briceag. Primele date arata ca arma alba a fost descoperita asupra tanarului in timpul unui control corporal, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…