Salvamont Romania aniverseaza 52 ani de activitate prin lansarea unei noi versiuni a aplicatiei de mobil, disponibila in acest moment pentru terminalele Android, si care cuprinde o rubrica de informatii cu sfaturi pentru turisti privind diferite activitati sportive sau de explorare, ghiduri de actiune pentru situatii neprevazute, dar si datele de contact ale structurilor Salvamont. In cazul unei situatii de urgenta, utilizatorii au la dispozitie butonul SOS, prin care transmit un semnal de alarma unui dispecerat Salvamont din zona in care se afla. Pe baza acestui semnal se fac localizarea si interventia.…