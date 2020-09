Salvamont România: 653 persoane salvate în luna august; cinci au murit pe munte Salvamontistii au intervenit, in luna august, in 464 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, fiind salvate 653 de persoane. "Salvamontistii au fost solicitati sa intervina in 464 actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, actiuni in care au fost salvate 653 de persoane. Dintre acestea, 191 de persoane accidentate au fost predate serviciilor SMURD sau de Ambulanta, iar 14 persoane elicopterelor de salvare SMURD-IGAV. Din pacate, cinci persoane au decedat pe munte, sarcina salvamontistilor reducandu-se la recuperarea acestora si transportul pentru predarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

