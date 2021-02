Saptesprezece persoane, dintre care sase au ajuns la spital, s-au accidentat vineri in timp ce practicau sporturile de iarna sau se plimbau in Poiana Brasov. ''Zi cu numar record de accidentari in Poiana Brasov. Astazi, 05.02.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 17 cazuri, in care persoanele s-au accidentat in timp ce practicau sporturile de iarna sau se plimbau in Poiana Brasov si Masivul Postavaru. Salvatorii montani ajunsi la locul solicitarii au acordat persoanelor accidentate primul ajutor si apoi le-au coborat in siguranta la baza muntelui.…