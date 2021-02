Salvamontistii din Poiana Brasov au fost solicitati sa intervina luni in cazul a 17 persoane care s-au accidentat sau au ramas blocate in timp ce practicau sporturile de iarna pe partiile de schi sau sanius din Poiana Brasov si Masivul Postavaru.



''O zi cu multe evenimente si cu multe persoane ramase blocate pe partiile de schi din partea superioara a masivului, dupa inchiderea instalatiilor de transport pe cablu. Astazi, 01.02.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 14 cazuri, insumand 17 persoane care s-au accidentat sau au ramas blocate…