- Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, avertizeaza locuitorii orasului cu privire la riscul de accidentare in zona Tampa. Caderile masive de zapada au doborat mii de copaci, iar multi altii sunt in pericol sa cada. In zona au inceput lucrarile de degajare, insa vor dura o perioada mai lunga…

- Salvamont Suceava recomanda abordarea cu prudența a traseelor turistice, date fiind ninsorile cazute in aceasta perioada. Conform sursei citate, in zona montana a județului stratul de zapada este consistent de la 1.100 de metri altitudine. Zapada depusa in ultimele zile masoara peste 60 de centimetri…

- Salvamontistii nemteni au emis, vineri, o avertizare de risc maxim de avalansa in masivul Ceahlau si ii sfatuiesc pe turisti sa evite ascensiunile pe munte. Salvamontistii au explicat ca diagnoza straturilor de zapada efectuata acum 10 zile, de specialistii Salvamont, a aratat de atunci riscul producerii…

- Clima din Romania se va schimba dramatic in anii urmatori, avertizeaza specialiștii. Diferențele de temperaturi sunt din ce in ce mai vizibile. Iar anomaliile meteo au devenit o obișnuința. Un ultim exemplu a fost consemnat sambata seara. In Capitala s-a inregistrat o furtuna specifica perioadei de…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie și Salvamont exista risc mare de avalanșe in Munții Rodnei și Munții Calimani, din cauza incalzirii vremii din ultimele zile. Pericolul de avalanșe este mai mare in munții Calimani, unde depunerile mari de zapada și temperaturile crescute din ultimele…

- Gheața depusa pe liniile electrice aeriene, dar și copacii cazuți peste acestea, au provocat numeroase avarii in retelele de distributie din județele Bacau, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, in special in zonele rurale. De ieri, echipele de interventie ale companiei noastre si ale contractorilor…

- CHIȘINAU, 9 feb - Sputnik. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența atenționeaza oamenii despre caderea zapezii de pe acoperișuri și pomi, precum și despre riscul formarii și caderii țurțurilor. © Photo : Telegram / INFOTRAFIC MOLDOVACondiții meteo complicate in Moldova: Cum se circula pe…

- Risc de avalansa la altitudini mari din zona montana a judetului Alba. Jandarmii montani si salvamontistii au identificat zonele periculoase si reamintesc turistilor cateva reguli minimale pentru a evita evenimentele neplacute. Zapada cazuta in ultima perioada de timp in zona montana a județului Alba…