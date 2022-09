Salvamont Maramureș şi-a mărit echipa cu încă şapte salvatori montani Incepand de miercuri, 21 septembrie, numarul salvatorilor montani angajați ai SPJ Salvamont Maramureș s-a marit cu 7 oameni cu experiența și cu rezultate remarcabile in ultimii ani. SPJ Salvamont Maramureș are in componenta 15 salvatori montani angajați pregatiți sa intervina in județul Maramureș 24h/24 atunci cand sunt sau vor fi solicitați. SPJ Salvamont Maramureș are […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

