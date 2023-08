Salvamont: Intervenţii pentru salvarea a 33 de persoane Salvamontistii au intervenit pentru salvarea a 33 de persoane, opt dintre acestea fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Au fost primite 20 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: 4 – Zarnesti, 3 – Predeal, 3 Prahova si Busteni, 2 – Gorj si cate unul pentru echipele Salvamont din Sibiu, […] Articolul Salvamont: Interventii pentru salvarea a 33 de persoane apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

