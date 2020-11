Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont a Maramures a primit un apel venit prin 112 despre o persoana disparuta de 2-3 zile, presupusa a fi decedata in casa. Persoana locuia singura in zona Podurile Popii spre Bocicoel. Zona este greu accesibila fiind posibil doar acces 4×4. Apelantul care a dat alarma locuieste la 1,5 km de casa…

- Acțiune de salvare desfașurata de SPJ Salvamont Maramures. Pe coborarea din Stațiunea Izvoare cam la 3 km de stațiune , un biciclist de 24 ani din Baia Mare a fost implicat intr-un accident. In urma cazaturii acesta a suferit un traumatism cranian cu un hematom frontal și contuzii la nivelul membrelor…

- La fata locului au intervenit pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Mihailești. "Cand au ajuns la fața locului, pompierii au constatat ca persoana aflata la volanul autoturismului era incarcerata. Barbatul, in varsta de aproximativ 60 de ani, a fost extras in stop cardio-respirator și…

- Acțiune in derulare a celor de la SPJ Salvamont Maramureș. Un apel venit prin 112 le-a solicitat ajutorul in zona Romanești, unde o persoana in varsta a suferit o puternica hemoragie, fiind in stare grava. Echipajul de prim raspuns al SPJ Salvamont Maramureș se deplaseaza in aceste momente in zona menționata,…

- Polițiștii și echipajele medicale au intervenit azi pe DN 17 D, in localitatea Anieș. Doua mașini au fost facute praf in urma unui impact frontal. Șoferul vinovat a ajuns la spital. Echipajul poliției și echipajele din cadru ISU BN au fost solicitate in localitatea Anieș, pe DN 17 D. Doua autoturisme…

- Unui turist care se afla intr-un telescaun și care urca spre Cota 1000, Suior i s-a facut rau. Soția acestuia a sunat imediat la 112 solicitand ajutor de urgența. Astfel, echipajul Salvamont Maramures, care se afla in patrulare a intervenit, in mai puțin de 5 minute. Turistul a fost coborat din telescaun…