Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia turistilor asupra riscului de avalansa iminent din zona inalta a masivului Retezat, unde zapada prezenta pe versantii expusi la soare poate pleca la vale din cauza temperaturilor in crestere. „Datorita temperaturilor in crestere din ultimele zile si…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia turistilor asupra riscului de avalansa iminent din zona inalta a masivului Retezat, unde zapada prezenta pe versantii expusi la soare poate pleca la vale din cauza temperaturilor in crestere, anunța Agerpres. "Datorita temperaturilor in crestere…

- Doi turisti au fost surprinsi de o avalansa in Valea Balii, in muntii Fagaras. Unul dintre ei a fost ingropat partial in zapada. Salvamontistii au intervenit pentru a le acorda primul ajutor, a anuntat Salvamont Sibiu.

- Salvamontistii din judetul Hunedoara avertizeaza, vineri, asupra riscului ridicat si iminent de producere a unor avalanse in masivele Retezat si Parang, dupa ce, in ultimele zile, la munte a nins mult, iar zapada proaspata nu a avut timpul necesar sa se fixeze de stratul mai vechi. Riscul…

- Datorita ninsorilor abundente din ultima perioada, riscul de avalanșa a crescut in mai multe zone montane din țara. Salvamontiștii au emis un avertisment și ne indeamna sa nu ne aventuram daca nu avem echipament necesar. Avertismentul este valabil pentru mai multe masive montane din țara. Risc ridicat…

- Salvamontiștii sunt in alerta și ii avertizeaza pe turiști a nu se aventureze pe traseele din abruptul prahovean, inchise oricum pe timpul iernii. Dupa viscolul și ninsorile din ultimele doua zile, in Bucegi și Fagaraș este cod roșu de avalanșa.

- Salvamontistii din judetul Hunedoara au avertizat miercuri asupra riscului foarte ridicat de avalansa existent in masivele Retezat si Parang, la peste 1.400 de metri altitudine, dupa ce la munte a nins in ultimele doua zile si s-a depus un strat de zapada proaspata de peste 50 de centimetri.…

- Serviciul Salvamont anunța ca este pericol de avalanșa in Munții Maramureșului. Riscul este insemnat și turiștilor li se recomanda sa evite zonele montane. Specialiștii avertizeaza ca sambata se pot produce avalanșe in Munții Maramureșului, potrivit mediafax.ro. Citește și: Marian Ceaușescu…