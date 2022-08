CARAȘ-SEVERIN – Salvatorii de la Muntele Mic au fost alertați in toiul nopții cu privire la o situație care necesita intervenția lor in Munții Tarcu, in zona Vf. Baicu! Mai exact, un cioban care s-a lovit in zona cervicala, in disperare de cauza a luat medicamentația greșita și problema s-a acutizat. Barbatul in varsta de 60 de ani a reușit sa sune la 112, in urma apelului constituindu-se imediat echipa de intervenție. „Fiind noapte si zona de munte, nu s-a putut face deplasarea cu elicopterul SMURD de la Caransebeș, astfel ca salvatorii de la formația Muntele Mic au fost nevoiți sa se deplaseze…