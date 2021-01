Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat sa intervina in patru cazuri in care turiștii s-au accidentat in timp ce practicau sporturi de iarna in Masivul Postavarul. Pentru una dintre persoane a fost necesara intervenția echipajului SMURD, informeaza Mediafax. „Serviciul Public…

- Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina, astazi, in 4 cazuri in care turistii s-au accidentat in timp ce practicau sporturile de iarna in Masivul Postavarul. Pentru una dintre persoane a fost nevoie si de interventia echipajului SMURD, care a preluat-o si transportat-o…

- Odata cu finalul perioadelor de concedii si vacante, s-a mai relaxat si traficul pe partiile de schi din Masivul Postavarul. Acest lucru a facut ca astazi, 10.01.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov sa fie solicitat sa intervina in 3 cazuri de turisti accidentati in timp ce se aflau pe partiile…

- Zapada proaspat cazuta a adus si un numar mare de evenimente, astfel ca astazi, 09.01.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 6 cazuri de turisti care s-au acidentat in timp ce practicau schiul sau saniusul in Poiana Brasov. Pentru una dintre persoane a fost nevoie…

- Serviciul Public Local Salvamont Brasov a intervenit, in primele trei zile din an, in peste 10 cazuri, fiind solicitat sa intervina in sprijinul turistilor care fie s-au accidentat pe partiile din statiunea Poiana Brasov, fie in plimbari pe potecile din Masivul Postavarul. In 1 ianuarie,…

- Pompierii din Campeni intervin in localitatea Ghețari din comuna Garda de jos pentru acordarea primului ajutor unui barbat in varsta de 55 de ani, care a fost lovit de un cal in zona capului. Din primele informații, victima prezinta sangerari la nivel frontotemporal, fiind in stare semiconștienta și…

- De la inceputul acestui an școlar, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) … Post-ul Dambovița: Profesorii se pensioneaza pe capete! La IȘJ Dambovița 58 de dascali au solicitat pensionarea in 2020, fața de 4-5 cazuri anul trecut! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un echipaj de Jandarmerie a fost solicitat joi seara sa intervina pentru a indeparta, din scara unui bloc din Timișoara, un șarpe cu o lungime de peste un metru și jumatate, din specia nord - americana Pantherophi, neveninos, anunța Agerpres."Un echipaj de Jandarmerie a fost solicitat sa intervina,…