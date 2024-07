Salvamont Brașov, la exercițiul „MoonLightRescue” Salvatori montani, din cadrul Salvamont Brașov vor participa la exercițiul „MoonLightRescue”, care se va desfasura in judetul Gorj. In perioada 16-18 iulie, șase salvatori din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Brașov vor participa la cea de-a doua ediție a exercițiului „MoonLightRescue”. Acest stagiu de pregatire profesionala este dedicat salvatorilor montani și speologi din cadrul echipelor Salvamont-Salvaspeo și va include o serie de activitați specializate menite sa imbunatațeasca abilitațile de salvare și utilizarea echipamentelor de ultima generație. In cadrul acestui… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

