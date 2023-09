Salvamont Brașov, dotat cu tehnică de ultimă oră. Turiștii rătăciți vor fi căutați și cu drona FOTO Proiectul include folosirea a trei drone dedicate pentru misiuni complexe de cautare-salvare folosind AI, aparate care fac fata unor conditii dificile de cautare si care au optiuni de termoviziune, zbor automat si senzori anticoliziune.Sistemul implementat incepand de sambata de Salvamont Brasov este sustinut de o companie de telefonie mobila si este dotat cu solutia software de detectie automata a persoanelor disparute precum si cu echipamente de ultima generatie necesare pentru buna desfasurare a misiunilor de salvare. „In cadrul acestui proiect, Serviciul Public Judetean Salvamont Brasov opereaza… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

