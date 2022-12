Salvamont Brașov: Dacă observați autospecialele noastre să le acordați prioritate. Fiecare secundă contează In contextul minivacantei de 1 Decembrie, care aglomereaza traficul catre zonele montane, Salvamont Brașov face apel catre șoferi sa le acorde prioritate in trafic . Salvatorii montani aprecizeza ca uneori, cateva minute pot face diferența intre viata si moarte. Serviciul Salvamont Brașov lanseaza un apel catre soferii romani, cu ocazia minivacantei de 1 Decembrie. Salvatorii montani din Brasov cer soferilor sa le dea prioritate in trafic, avand in vedere aglomeratia catre zonele montane in aceasta perioada a minivacantei. Salvatorii montani apreciaza ca asta poate face diferenta intre viata… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

