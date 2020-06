Stiri pe aceeasi tema

- Pe autostrada A1, in zona Orțișoara, circulația este ingreunata din cauza unei alunecari de teren in proximitatea parții carosabile. In zona se circula doar pe o banda. Adaptați viteza la condițiile de trafic!

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca pe Autostrada Deva-Nadlac ploua, joi dupa-amiaza, torențial și exista pericol de acvaplanare, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane avertizeaza ca pe tot tronsonul de autostrada, intre Deva și Nadlac, traficul rutier…

- Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, mai multe drumuri forestiere sau pentru un alt tip de acces, s-au rupt, unul dintre acestea fiind urcarea in Portareasa. Astfel, salvamontistii argeseni avertizeaza conducatorii auto care merg spre varful Iezerului sau a Fagarasului in acest week-end…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica dupa-amiaza, traficul rutier se desfasoara ingreunat pe DN6 Bucuresti - Alexandria, la kilometrul 17+500, localitatea Bragadiru, din cauza apei acumulate pe carosabil, in urma unei ploi torentiale. Conducatorii…

- Guvernul are ca prioritate plata pensiilor si salariilor si va creste pensiile, dar numai dupa o analiza foarte serioasa, in functie de posibilitatile reale, a declarat, miercuri, premierul Ludovic Orban. „Noi am prevazut in bugetul de stat sumele necesare pentru asigurarea cresterii pensiilor, vom…

- CONSECINTE… Cantitatile mari de precipitatii cazute la Negresti au creat mari probleme. Sistemul de canalizarea a cedat, strazile au fost acoperite de ape, gospodariile, inundate, iar un drum a devenit impracticabil. Este vorba despre strada Barladului, in care s-au investit bani europeni degeaba, caci…

- Catalin Stanciulescu este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Romania, dar este celebru și in strainatate. Tanarul reușește sa faca senzație pe Internet cu videoclipurile sale realizate in cele mai indepartate țari ale lumii. Din cauza pandemiei de coronavirus, acesta este blocat in izolare in…

- Zeci de mii de pasari migratoare aflate in drumul lor din Africa catre nordul Europei au fost gasite moarte in ultimele zile in Grecia din cauza vanturilor violente, au declarat joi ornitologi, relateaza AFP, citata de Agerpres. "In ultimele trei zile din cauza vanturilor violente din nord, in special…