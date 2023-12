Stiri pe aceeasi tema

- In Maramures s-au deschia mai multe partii de practicare a sporturilor de iarna. Serviciul Public Județean Salvamont Maramures vine cu recomandari: Alegeți un echipament de alunecare pe zapada corespunzator, din punct de vedere al caracteristicilor tehnice și al reglajului legaturilor, greutații corporale…

- Administrația Naționala de Meteorologie a lansat, azi dimineața, o avertizare de Cod Portocaliu pentru viscol in regiunile Carpaților Meridionali și de Curbura. De asemenea, au fost emise doua atenționari de Cod Galben pentru intensificari ale vantului și ninsori abundente.

- AVERTISMENT: Turistii care merg astazi, la Ziua Sfinxului, sunt rugați sa respecte recomandarile salvamontiștilor și jandarmilor montani Echipa Salvamont Salvaspeo Dambovița și jandarmii de la posturile montane Peștera și Zanoaga vor fi prezenți la datorie, de Ziua Sfinxului, prin acțiuni de patrulare…

- STIRE DE PRESA NINSORI, LAPOVITA SI VISCOL PUTERNIC EVITATI DEPLASARILE PE DRUMURILE NATIONALE SI JUDETENE Esti nevoit sa pleci la drum Asigura te pentru o calatorie in siguranta Nu plecati la drum fara sa verificati daca se anunta ninsori sau viscol pe traseele care urmeaza sa le folositi Daca deplasarea…

- 17-18 noiembrie| COD GALBEN in Alba și alte județe din țara: Vant puternic, NINSORI abundente și viscol la munte 17-18 noiembrie| COD GALBEN in Alba și alte județe din țara: Vant puternic, NINSORI abundente și viscol la munte ANM a emis o avertizare Cod Galben de vant puternic, ninsori abundente și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, ninsori și viscol, care vizeaza 37 de județe ale țarii. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare in țara!

- ANM a emis atenționari Cod Galben de vant, viscol și ninsori in aproape jumatate de țara, inclusiv in zona de munte a județului Cluj.Potrivit meteorologilor, in intervalul 11 noiembrie, ora 17:00 - 12 noiembrie, ora 8:00, vantul va avea intensificari in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte…

- Vremea rece incepe sa-și faca simțita prezența in aproape toata țara, iar noua alerta de vreme rea confirma acest aspect. A fost emis cod galben de viscol si ninsori puternice, insoțit de un avertisment ANM pentru romani. Alerta de vreme rea! Cod galben de viscol si ninsori puternice in aproape toata…