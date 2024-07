Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a recunoscut ca, in prezent, in Romania, exista o problema cu numarul mare de urși și a declarat ca, dupa ce va fi adoptat proiectul de lege privind aceasta problema in Camera Deputaților, ministrul Mediului va explica urmatorii pași, transmite Agerpres.

- Salvamont: 44 de persoane recuperate de pe munte, in ultimele 24 de ore. Atenționari pentru turiști Echipajele Salvamont au intervenit pentru recuperarea de pe munte a 44 de persoane, in ultimele 24 de ore. In 14 cazuri, a fost nevoie de transport la spital. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național…

- Este adevarat ca in Transilvania avem orașe mari, impunatoare și de o frumusețe aparte, precum Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov sau Sighișoara, dar exista in Ardeal și localitați mai micuțe unde iți poți petrece timpul liber. Spre exemplu, in Ardeal exista un sat care este la fel de frumos ca Sighișoara.…

- Cutremur, miercuri dimineața, in Romania. Un seism de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs in zona seismica Vrancea, judeșul Buzau. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 9:07, la o adancime de 122,8 km. Cutremurul s-a produs, potrivit seismologilor, in…

- O turista din Franta in varsta de 73 de ani, cautata de vineri pe insula greaca Sikinos, a trimis un mesaj de ajutor catre hotelul unde era cazata inainte sa dispara, a spus marti proprietarul unitatii de cazare, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Din 14/15 iunie 2024, toate trenurile duc la Marea Neagra. CFR Calatori da startul programului estival de transport „Trenurile Soarelui”. Turiștii vor avea la dispoziție 30 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata țara cu statiunile de la Marea Neagra și cu Delta Dunarii pana la data…

- Daca nu ați apucat inca sa admirați spectaculoasele narcise care acopera an de an Masivul Saca din Munții Rodnei, o mai puteți face și in urmatoarele zile. Peisajul este unul de vis… „Pentru iubitorii de natura care ne-au intrebat care este stadiul de inflorire al narciselor, va informam ca Poiana Narciselor…

- Mii de tufe de azalee salbatice au inflorit in sud-vestul Chinei. Parcul pitoresc Baili Dujuan a devenit un punct de atracție pentru turiști și fotografi. Parcul Baili Dujuan, plin de culoare, a devenit un punct de atracție pentru turiști și fotografi.