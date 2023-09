Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci de persoane au fost salvate de pe munte in ultimele 24 de ore de salvamontistii din tara, anunta joi dimineata Salvamont. ''In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 10 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. (...) In cazul acestor…

- Un accident rutier s-a produs, duminica dimineața, pe autostrada A1, la kilometrul 58, sensul spre București. Șase persoane au fost transportate la spital, dupa ce o mașina s-a rasturnat. Citește și: Alerta alimentara. Pepeni contaminați proveniți din Maroc „In jurul orei 06:20, am intervenit in cazul…

- Accident in Timișoara, 5 persoane au fost transportate la spital cu politraumatisme. Astazi, 18.08.2023, la ora 12:15, am fost solicitați sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI și de prim-ajutor in urma producerii unui accident rutier pe strada Ovidiu Cotruș.

- Un numar de 26 de persoane au fost salvate in ultimele 24 de ore de catre salvamontisti. Potrivit Dispeceratului National Salvamont, in ultimele 24 de ore s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: -cate trei apeluri pentru Salvamont Maramures…

- Un accident a avut loc, in aceasta seara, pe strada Calea București din Craiova, in zona Pieței Centrale. Din primele informații oferite de polițiștii doljeni , patru persoane au ajuns la spital pentru ingrijiți medicale. Niciuna dintre acestea nu ar fi suferit rani grave.In accident au fost implicate…

- Un grav accident rutier s-a produs intre un microbuz si un autoturism, pe raza localitatii Baișești, a anunțat ISU Suceava. Evenimentul a fost anuntat prin numarul unic de urgenta 112, la ora 1:13. Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul…

- O ambulanta care transporta un pacient la spital a fost proiectata in sant de un autoturism al carui sofer nu a acordat prioritate. Doua persoane au suferit rani usoare si au fost transportate la spital. Accident rutier a avut loc pe DN 28B, pe raza comunei iesene Ceplenița. In eveniment a fost implicata…