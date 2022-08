Salvamont: 35 de intervenţii, în ultimele 24 de ore – recordul negativ al acestei luni; peste 50 de persoane, salvate Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati sa intervina, in ultimele 24 de ore, la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane – 35 de cazuri, recordul negativ al acestei luni, fiind salvate peste 50 de persoane. ”O zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane, recordul negativ al acestei luni. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 35 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor”, se arata duminica pe pagina de Facebook a Salvamont… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

