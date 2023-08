Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Constanța au deschis un dosar penal, in cazul turiștilor din stațiunea Eforie Nord care s-au luat la bataie cu salvamarii de pe plaja. Aceștia nu ii lasau sa intre in marea agitata, cu valuri inalte. De altfel, era arborat steagul roșu, ceea ce inseamna ca scaldatul era interzis. Inspectoratul…

- Zi neagra pe litoralul romanesc, luni, din cauza valurilor puternice. Turiștii au ignorat avertismenetele salvamarilor și au intrat in marea agitata, la Mamaia. Al patrulea barbat, in varsta de 38 de ani, care ieri a fost transportat in starea grava la spital dupa ce fusese resuscitat la mal a murit,…

- Salvamarii din doua stațiuni, Neptun și Eforie, atrag atenția ca turiștii nu respecta steagul roșu arborat pe plaja și ignora orice sfat, aventurandu-se in mare, inclusiv atunci cand valuri foarte mari. „Lumea nu ințelege nimic, oamenii mor inecați. Este crancen!”, a spus șeful salvamarilor din Eforie,…

- Dupa ce s-au aventurat in mare, trei persoane au murit inecate, iar alte doua persoane au ajuns in stare grava la spital. Turistii din zona au ajutat la salvarea lor. Acțiunea de salvare a fost declanșata de catre oamenii care au format un lanț uman, aceștia au solicitat ajutorul autoritaților in cazul…

- Cinci persoane au fost in pericol de inec, in Marea Neagra, in statiunea Mamaia, iar in zona s-au deplasat mai multe echipaje medicale si de pompieri. Turistii au facut lant uman pentru salvarea celor cinci. ISU Dobrogea a precizat ca trei persoane au fost scoase inconstiente din apa, una dintre acestea…

- Turiștii sunt pur și simplu victimele lacomiei pe litoralul romanesc. Totul este foarte scump, dar panoul de pe o plaja din Mamaia intrece orice limita.Turiștii care ajuns la Marina Surf au de achitat 200 de locul loc pe cearceaf, daca vor sa stea in fața randului 1 de șezlonguri. Cei care administreaza…

- Ilie și Ioana Nastase au amenajat vila noua unde au ales sa se mute, intr-o zona liniștita din Otopeni. Legendarul sportiv a deținut o frumoasa vila in vestitul cartier Primaverii, facuta cadou chiar de Nicolae Ceaușescu pentru meritele sale sportive, in care a locuit mai mult de patru decenii, dar…

- Simona Halep detine un hotel de patru stele, denumit Lotus Studio, la malul Marii Negre, mai exact in nordul statiunii Mamaia, fiind pozitionat in apropierea cluburilor de fite din aceasta zona. Acesta are 20 de camere, iar sportiva a investit in complex peste 1,5 milioane de euro. Costurile pentru…