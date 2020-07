Stiri pe aceeasi tema

- Cetațean roman arestat la Catania pentru executarea unui ordin de inchisoare emis de Parchetul Viterbo in februarie a acestui an. Barbatul a trebuit sa execute o pedeapsa de 4 luni și 22 de zile de inchisoare ca urmare a diverselor tranșe, cum ar fi rezistența și ranirile funcționarului public și…

- Un roman in varsta de 41 de ani, proprietar al unui atelier de tamplarie, e internat in stare grava intr-un spital din Ladispoli, 35 de kilometri de Roma, dupa un accidentat la locul de munca, informeaza orticaweb.it.Incidentul s-a petrecut luni, 25 mai, pe via Berlinguer din Ladispoli, provincia Roma.…

- Mass media din Italia susține ca explozia ar fi fost provocata de romanca. Incidentul a avut loc luni seara, pe strada Giacomo Carissimi nr. 40, intr-o o cladire de trei etaje in care locuiau mai multe familii, din cauza unei butelii. Publicația Il Messaggero noteaza ca anchetatorii nu exclud varianta…

- Barbatul suferea de o boala cronica inca din 2014, iar din luna decembrie a anului trecut facea si dializa. „In 2019 am fost intrebat daca nu exista cineva din familie care ar putea sa imi doneze, am facut analizele de compatibilitate cu sotia si am aflat ca suntem compatibili. Interventia a decurs…

- In orice conditii, viata isi urmeaza cursul si...invinge! In noaptea de Inviere, la Maternitatea Buzau, la ora 5:22, s-a nascut o fetita cu greutatea 3 kg, scor apgar 9, nascuta spontan. Mama copilului este din comuna Unguriu.

- ■ Daniel Robu, de loc din Sabaoani, a fost nevoit sa-si inchida celebrul atelier unde confectioneaza costume barbatesti de lux ■ nemteanul este in autoizolare la domiciliu din cauza coronavirusului ■ sotia lucreaza la un spital si este pregatita sa ingrijeasca si bolnavi de coronaviruis, daca va fi…

- In toate localitatile din Italia, foretele de ordine paruleaza aproape non stop in incercarea de a preveni diferite fapte care ar putea fi comise in aceasta perioada de pandemie. Zilele trecute, de exemplu, au salvat un roman de 71 de ani, care a cazut la 10 metri de pe podul din Piazza Zama, in…