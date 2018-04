Stiri pe aceeasi tema

- In raportul in care se prezinta adevaratele legaturi ale hackerului auto-intitulat Guccifer 2.0 se mentioneaza ca acesta a avut legaturi stranse cu Kremlinul si a fost descoperit din cauza propriei erori. Mai exact, a folosit multa vreme un soft prin care isi ascundea identitatea virtuala si locul din…

- O multime considerabila s-a adunat vineri seara in capitala Maltei, La Valetta, pentru a marca implinirea a cinci luni de la uciderea jurnalistei si bloggeritei anticoruptie Daphne Caruana Galizia, relateaza...

- Andra Gavril, jurnalista de la TVR care a fost batuta de fostul sot, de fapt a fost agresata fizic de un fost partener al acesteia, nicidecum legata prin acte. Jurnalista a facut marturii cutremuratoare din timpul cand cei doi erau intr-o relatie.

- Stephen Fry a facut anuntul intr-un video publicat pe site-ul personal, explicand ca a mers sa faca un control de rutina la doctor inainte de Craciun pentru un vaccin antigripal. "In ultimele doua luni am avut batai de cap cu o nedorita si neasteptata aventura", a scris el pe Twitter. "Imi pare rau…

- Vladimir Kara-Murza Jr., presedintele Fundatiei pentru Libertate Boris Nemtov, a anuntat marti ca o ceremonie oficiala de schimbare a numelui Wisconsin Avenue in Boris Nemtsov Plaza a fost programata pe 27 februarie, cu ocazia marcarii a trei ani de la asasinarea lui Nemtov.Un fost vicepremier…

- O jurnalista BBC, care facea un reportaj despre criza in sanatate si malnutritie in Papua, din Indonezia, a fost fortata sa paraseasca provincia pentru ca a "ranit sentimentele soldatilor", cand a scris pe Twitter ca ajutoarele pentru copiii malnutriti constau in "taitei constant, bauturi racoritaore…

- In familia Marei Banica e sarbatoare astazi. Jurnalista isi sarbatoreste mama si i-a facut o urare cu totul si cu totul speciala. Vedeta a asternut pe o retea de socializare cateva randuri pentru cea care i-a dat viata, iar mesajul ei i-a emotionat pe internauti. Cea care a avut lacrimi in ochi cand…

- Asasinarea jurnalistei suedeze Kim Wall a facut inconjurul lumii, avand in vedere condițiile macabre in care aceasta și-a gasit sfarșitul, dupa ce s-a imbarcat pe submarinul lui Peter Madsen, un inventator danez, scrie digi24.ro.