Salutul între persoane este un adevărat PERICOL. Streinu Cercel avertizează Nu va mai salutați cu pumnul, pentru ca e contraindicat, deoarece microbii de pe mana partenerului ajung pe fața, spune profesorul Adrian Streinu Cercel : Puteți duce mana la inima sau puteți sa dați din cap, obțineți același lucru. „Suntem intr-o situație cat se poate de critica in țara, respectiv in plina pandemie cu SARS-COV2, care da aceasta boala nenorocita, COVID-19. Dorința mea cat se poate clara e sa vad cat mai puțini pacienți. Ca atare, rugamintea mea este sa va feriți cat mai mult sa va contactați intre dvs, inclusiv in familie. Exista un risc mare in acest moment sa va infectați in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

