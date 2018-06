Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a facut din greseala Singapore o parte a Malaeziei intr-o nota emisa in legatura cu summitul de marti Coreea de Nord-SUA si publicata pe site-ul sau, provocand dezaprobare si deradere pe social media, relateaza marti Reuters. Presedintele american Donald Trump s-a…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti, dupa summitul istoric din Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, ca doreste sa viziteze "la momentul potrivit" capitala nord-coreeana si sa-l invite pe Kim la Washington, pentru a oficializa apropierea relatiilor, relateaza AFP, dpa si Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un si-au dat mana marti, intr-un summit istoric, in Singapore. Trump si Kim au participat la o intalnire fata in fata timp de aproximativ 40 de minute, doar in prezenta interpretilor, iar la finalul acesteia presedintele american a…

- Prima intrevedere privata intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord coreean, Kim Jong Un, s a incheiat, la Singapore, transmit agentiile internationale de presa citate de Agerpres.ro. Donald Trump si Kim Jong Un au schimbat marti o strangere de mana istorica, prima dintre un presedinte…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un participa maine dimineața la summitul ce va intra in istorie. Este pentru prima data cand un lider nord - coreean se intalneste cu un presedinte american in functie.

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au ajuns duminica la Singapore, cu doua zile inainte de summitul lor istoric, al carui rezultat se anunta incert dupa decenii de tensiuni intre SUA si Coreea de Nord, relateaza AFP. Arsenalul nuclear nord-coreean, pentru care Phenianul…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un ar trebui sa fie laudati pentru decizia lor de a se intalni pentru prima data in cadrul unui summit fara precedent care va avea loc la 12 iunie in Singapore, a declarat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin, citat de media…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca inca nu este clar daca summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totusi loc si a spus ca va continua sa insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza Reuters. 'Vom vedea', le-a spus Trump ziaristilor…