- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Agerpres , cu referire la Reuters. Vicepresedintele Consiliului…

- Ministerul Afacerilor Externe a condamnat joi ieșirea publica a lui Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate a Rusiei, in care oficialul a prezentat o harta in care teritoriul Ucrainei este imparțit de Romania, alaturi de Rusia, Polonia și Ungaria. „MAE respinge ferm demersul vicepresedintelui…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a publicat pe contul sau de Telegram o harta a Europei in care Ucraina este imparțita intre alte țari, cea mai mare aparținand Rusiei, iar altele mai mici Poloniei și Romaniei.

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a publicat o harta unde Ucraina se rezuma la teritoriile din jurul capitalei Kiev, iar restul provinciilor sale fac parte din alte tari. Bineinteles, cea mai mare parte a Ucrainei ar "apartine" Federatiei Ruse.

- Dmitri Medvedev, cel care este vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a prevestit cand va fi pace in Ucraina. El a intarit ideea ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul. Fostul președinte al Rusiei crede ca Rusia va invinge in Ucraina și…

- In cazul unui atac asupra Crimeei, Ucraina va avea parte de "o foarte rapida si grea zi a Judecatii de Apoi", de care va fi foarte greu sa se ascunda, a declarat duminica vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, la o intalnire cu veteranii de la Volgograd, transmite…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, fost premier și președinte, i-a atacat joi, intr-un mesaj publicat pe Twitter, pe liderii europeni care au mers in vizita la Kiev. Vizita „nu va aduce Ucraina mai aproape de pace”, spune Medvedev.

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a ocupat, anterior, și funcția de șef de stat, a sugerat ca peste 2 ani, Ucraina nu va mai exista pe harta lumii. Remarca se refera la solicitarea Kievului privind importurile de energie pentru iarna, cu rugamintea de a amana…