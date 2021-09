Salubritatea returnează primăriei locaţia de pe strada Fluturi ca să o asfalteze Fostul operator de salubritate al orasului Craiova, SC Salubritatea SRL ii propune primariei Craiova sa-i inapoieze o parte din locatia de pe strada Fluturi. Spatiul i-a fost dat operatorului in concesiune in anul 2011. Acesta a fost folosit ca loc de depozitare a materialelor antiderapante, ca spatiu de garare a utilajelor de salubritate si dispecerat. In timp, pavimentul acestui teren s-a degradat, producand disconfort atat operatorului, cat si localnicilor din zona. Drept urmare, Salubritatea ii pune in brate primariei Craiova locatia cu pricina ca sa o asfalteze, mai ales ca aceasta apartine… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

