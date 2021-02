Salubritatea rămâne doar cu măturarea şi deszăpezire străzilor din Craiova Asa cum era de prevazut, SC Salubritate Craiova ramane doar cu activitatea de dezinsectie si deratizare, maturat stradal, stropit și intreținerea cailor publice, ecarisaj, deszapezirea și transportul zapezii de pe caile publice. SRL-ul detinut de primarie primeste prin atribuire directa respectivele activitati. Pierderea contractului pentru colectarea și transportul gunoaiului din Craiova va bulversa activitatea si finanțele Salubritații. Acest lucru va duce la o diminuare cu cel puțin 50% a veniturilor si la diminuarea numarului angajatilor. Legat de pierderea acestui serviciu Salubritatea motiva… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

