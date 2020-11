Salubritatea, obligată să spele și să dezinfecteze tomberoanele Operatorul de salubritate din Craiova va fi obligat de acum inainte sa spele și sa dezinfecteze tomberoanele de gunoi. Operația se va face la un interval de 15 zile, in perioada calda și la o luna in perioada rece a anului. In plus acesta trebuie sa mențina curate platformele de gunoi din oraș. Aceste condiții sunt impuse de catre ANRSC și au fost votate de Consiliul Local Craiova in ședința de joi. Este cunoscut faptul ca, inca din anul 2012, Craiova face parte din Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Salubris Dolj”. Se mai gasesc in aceasta Asociație comuna Almaj, Bechet, Breasta, Bucovaț,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se prelungește avertizarea de ceața din județele Olt și Dolj. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, pana la ora 12:30, avertizarea Cod galben de ceata emisa, sambata, pentru mai multe localitati din judetele Olt si Dolj. Astfel, in localitatile: Caracal, Bals, Draganesti-Olt, Osica…

- Rata de infectare depașește trei la mie in alte patru localițați din Dolj in care se instituie alte masuri restrictive, conform hotararii Comitetului pentru Situații de Urgența Dolj. Noile masuri vor intra in vigoare de la 1 noimebrie și se vor aplica pana pe 14 noiembrie. Una dintre masuri este ca…

- Polițiștii doljeni impreuna cu celelate forțe de ordine, sub autoritatea instituției prefectului, continua desfașurarea de acțiuni cu efective marite pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24…

- Polițiștii doljeni au verificat modul in care sunt respectate prevederile legale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Acțiunile sunt desfașurate zilnic, in sistem integrat, pe raza intregului județ, fiind vizate in special zonele aglomerate, piețele, targurile si terasele…

- Polițiștii doljeni impreuna cu celelate forțe de ordine, sub autoritatea instituției prefectului, continua desfașurarea de acțiuni cu efective marite pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Acțiunile sunt…

- La solicitarea unitații administrativ-teritoriale a Comunei Sacalaz, in calitate de membru al A.D.I (Asociația de Dezvoltare Intercomunitara)... The post Linie de transport in comun pe ruta Timișoara- Sacalaz- Beregsau Mare- Beregsau Mic și retur appeared first on Renasterea banateana .