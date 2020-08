Salubritatea îşi cumpără buldoexcavator pentru vară şi iarnă Salubritatea isi cumpara buldoexcavator, pe care vrea sa-l foloseasca atat vara, cat si iarna. Pentru acest lucru a trecut in programul de achizitii din 2020 suma de 420.000 de lei, iar zilele trecute a lansat procedura de achizitie publica. Potrivit anuntului postat in sistemul electronic , buldoexcavatorul de 95 CP va fi util „la activitatile specifice de salubrizare stradala in municipiul Craiova pe timp de vara, dar si la activitati de deszapezire in perioada de iarna“. Valoarea estimata a achizitiei este de 420.000 de lei, Salubritatea urmand sa aleaga produsul cu pretul cel mai scazut. Ofertele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

