Salubritatea i-a uitat cu platforma plină ochi cu gunoi Craiovenii se plang ca Salubritatea și-a facut un obicei din a lasa platformele pline cu gunoi la sfarșit de saptamana. Este și cazul locatarilor din Asociația de proprietari 1 Baraca din cartierul 1 Mai, zona Insula. Unii dintre ei sunt revoltați ca in weekend platforma geme de gunoi, iar angajații Salubritații nu-și fac apariția. Oamenii stau cu gunoiul la ușa blocurilor. Sunt sufocați de mirosul greu și grețos pe care containerele și resturile din jur il emana. Unde mai pui ca este și canicula, ceea ce accentueaza mirosul pestilențial. Focar de infecție pe banii noștri Platforma de gunoi in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

