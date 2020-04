Stiri pe aceeasi tema

- Cat a cheltuit Salubritatea pentru dezinfectanți și echipamente. Salubritate SRL, operatorul autorizat de dezinfecție pentru Craiova, a facut constant in ultima luna achiziții de dezinfectanți și echipamente de protecție. Cumparaturile s-au intețit incepand cu data de 16 martie, cand in Romania a fost…

- Dupa tot scandalul iscat ca urmare a folosirii Aldezinului, un produs de uz veterinar, pentru dezinfectia in scarile de bloc din Craiova, Salubritatea reia operatiunea. De aceasta data, operatorul va folosi un alt produs, si anume Bionet A15. Produsul biocid este un dezinfectant din categoria TP2, care…

- Dupa tot scandalul iscat, ca urmare a folosirii produsului Aldezin, un produs de uz veterinar pentru dezinfectia in scarile de bloc din Craiova, Salubritatea reia operatiunea. De aceasta data, operatorul va folosi un alt produs si anume Bionet A15. Produsul biocid folosit este un dezinfectant din categoria…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova au deschis un dosar penal in rem pentru abuz in serviciu in cazul dezinfectarii de catre SC Salubritate SRL a circa 500 de scari de bloc din municipiu cu biocidul Aldezin, despre care Directia de Sanatate Publica Dolj, care a dat avizul, afirma…

- In cazul scandalului iscat din cauza folosirii pentru dezinfectia blocurilor din Craiova a produsului Aldezin, nu ai cum sa nu constati ca este o culpa comuna. Aceasta, dupa ce pui fata in fata adresa trimisa catre DSP Dolj de SC Salubritate Craiova, precum si raspunsul dat de directie. Greseala apartine…

- Dezinfecția scarilor de bloc din Craiova, demarata in data de 31 martie, a fost suspendata, vineri, dupa ce inspectorul-șef din cadrul Serviciului Control al Direcției de Sanatate Publica Dolj a interzis folosirea produsului biocid Aldezin, utilizat de catre cei de la Salubritate Craiova. Culmea este…

- DSP Dolj sisteaza dezinfectia in blocuri pe motiva ca Salubritatea foloseste substante periculoase. In prealabil DSP-ul a dat autorizatie pentru demararea dezinfectiei in blocurile din Craiova si folosirea produsului biocid Aldezin. Ulterior, insa, in urma unor sesizari facute de unele asociatii de…

- Primaria Craiova a solicitat SC Salubritate SRL Craiova, instituția din subordinea Consiliului Local, sa demareze de marți, 31 martie 2020, operațiunile de dezinfecție pe scarile de bloc, așa cum prevede Ordonanța Militara nr. 4/29.03.2020, se arata intr-un comunicat al municipalitații. In calitate…