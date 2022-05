Salt al indicelui ROBOR la 3 luni, după ce BNR a decis majorarea dobânzii cheie Romanii cu credite la banci sunt tot mai ingrijorați cand afla informațiile cu privire la valorile indicelui ROBOR. Miercuri, indicele ROBOR la 3 luni, cel in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a facut un salt semnificativ, fața de ziua precedenta. A urcat la 5,37% pe an, […] The post Salt al indicelui ROBOR la 3 luni, dupa ce BNR a decis majorarea dobanzii cheie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

