Salrom anunță că Salina Slănic își va redeschide porțile pentru turiști V. Stoica Restricțiile de circulație impuse de starea de urgența și menținerea unor interdicții inclusiv pe perioada starii de alerta au condus la inchiderea completa a accesului la unele dintre obiectivele turistice din județul Prahova. Unul dintre acestea este și Mina „Unirea” din Salina Slanic, care nu a mai avut deschis accesul pentru vizitatori. Salrom a anunțat, insa, zilele trecute, ca are in vedere deschiderea in curand a salinelor turistice. “Suspendarea activitații ramane in continuare in funcție de evoluția pandemiei și restricțiile impuse de legislația aferenta. Vom aduce la cunoștința… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

