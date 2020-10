Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț din Timiș pregatește o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare, ediția de toamna. In perioada 21 – 25 octombrie 2020, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va gazdui ediția de toamna a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura (CCIA) Timis, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, organizeaza in cursul acestei luni noi serii de cursuri acreditate de Autoritatea Naționala pentru Calificari (ANC). The post Noi cursuri oferite de Camera de Comerț appeared first on Renasterea…

- Camera de garda beneficiaza de defibrilator, ventilator, monitor de funcții vitale, echograf, electrocardiograf, aspirator medical, sursa de... The post Au invins birocratia! Un spital din Timis a fost redeschis dupa zece ani appeared first on Renasterea banateana .

- Acest sfarsit de saptamana aduce la Timisoara Festivalul Micilor. Evenimentul are loc la Centrul Regional de Afaceri. Compania Nora Carmangerie și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și-au propus sa celebreze printr-un eveniment in stil specific romanesc, tradiționalii mici. De la jarul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș va organiza in curand cel de-al treilea webinar, dintr-o serie de șapte pe tema importanței interacțiunii dintre economia circulara și energie.

- In calitate de partener lider al proiectului ”SIA VEST - Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua sa sprijine și sa monitorizeze activitatea celor 23 de firme ... The post Afaceri la inceput de drum, sprijinite de Camera de Comerț Timiș appeared…

- Timisorenii au de ieri la dispozitie editia de vara-toamna a Salonului Industriei Usoare. Este, de altfel, manifestarea cu cea mai mare priza la public din sirul evenimentelor de profil organizate de Camera de Comerț,... The post Zeci de companii ii asteapta pe timisoreni la Salonul Industriei Ușoare…

- Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, administrat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a primit in ultimele luni o noua infațișare moderna. Inaugurarea noului look s-a facut in prezența oficialitaților locale, care mai apoi au putut vizita și o expoziție de mobila.