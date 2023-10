Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri ale carburanților pentru perioada 30-2 octombrie. Benzina se ieftinește cu 17 bani, iar motorina cu 3 bani. Astfel, in weekend, un litru de benzina va costa 26,38 de lei, iar unul de motorina 24, 65 de bani.

- Evenimentele desfașurate in acest sfarșit de saptamana, in zilele de vineri și sambata, au adus bucurie și siguranța in randul participanților din intreaga țara, potrivit comunicatului oficial emis de catre Jandarmeria Romana. Cu un efectiv zilnic de aproximativ 2.000 de jandarmi prezenti alaturi de…

- Mai este foarte puțin pana la inceputul lunii octombrie, insa vremea nu ține cont de data din calendar. Va fi canicula in acest weekend, cu maxime de 36 de grade Celsius la umbra. Și in perioada urmatoare vor fi temperaturi peste cele normale, in țara. De asemenea, meteorologii spun ca este a doua cea…

- Meteorologii prognozeaza un weekend racoros. Precipitații nu vor cadea, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Temperaturile nocturne vor fi cuprinse intre +10 și +15 grade Celsius. Pe parcursul zilei, indicatorii din termometre vor oscila intre +22 și +28 grade Celsius. De asemenea,…

- Am ajuns la ultima saptamana a Stagiunii muzicale estivale 2023 A fost "O vara sub semnul armoniei" la Constanta Solistii vocali si artisti lirici ai Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski ne au purtat inca de la mijlocul lunii iunie, weekend de weekend, prin tot mapamondul, transmite Primaria…

- Denumita și ,,Perla Ardealului” sau ,,Mica Elveție” stațiunea Baile Tușnad este un loc absolut magic, de la apele vindecatoare pana la peisajul superb al zonei. Aceasta și-a capatat numele datorita cadrului natural fermecator din zona dar și din cauza marimii, fiind cea mai mica statiune din tara. Cu…

- Duelul dintre Sorana Cirstea și Karolina Muchova va avea loc in noaptea de marți spre miercuri, nu mai devreme de ora Romaniei 2.00.Partida dintre Sorana Cirstea, 33 de ani, locul 30 mondial și jucatoarea ceha Karolina Muchova, 27 de ani, locul 10 mondial, care conteaza pentru calificarea in semifinale…

- Anul 2023 a venit cu o avalanșa de drame cinematografice ce abordeaza o gama variata de teme, de la dilemele istorice și morale la complexitațile relațiilor umane. Cu titluri precum "Oppenheimer" al lui Christopher Nolan și incheierea seriei "Magic Mike", anul aduce un amestec captivant de reflecție