- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a precizat, la Antena 3, ca elevii care se plang de greutatea ghiozdanelor au „perfecta dreptate” și ca se lucreaza la manualele in format digital. „Asta incercam sa facem: manuale disponibile in format digital. Sunt foarte multe teme de casa, sunt foarte multe manuale…

- Italia va redeschide scolile cu prezenta copiilor in clase din 26 aprilie, iar autoritațile intentioneaza sa introduca teste de saliva pentru elevi, a anuntat secretarul de stat pentru educatie Rossano Sasso, informeaza APA, citata de Agerpres.

- "Consideram ca mentinerea scolilor deschise in format fizic atunci cand rata incidentei depaseste 6/mia de locuitori denota iresponsabilitate, avand in vedere faptul ca unitatile de invatamant nu au resursa umana necesara pentru administrarea regulata a testelor rapide antigen in randul elevilor, pentru…

- Festivalul Latitude, unul dintre cele mai populare evenimente muzicale din Marea Britanie, se va desfasura in acest an in format fizic si ''la capacitate maxima'' in luna iulie, iar spectatorii nevaccinati vor trebui sa prezinte teste COVID-19 cu rezultate negative, au anuntat duminica…

- Peste 10.000 de persoane s-au inregistrat online pe platforma care a gazduit editia din acest an a Targului de Turism al Romaniei (TTR), eveniment organizat de Romexpo, in parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din Romania (CCIR), au anuntat, marti, organizatorii. Pe parcursul Targului…

- Dupa mai multe luni in care au facut școala online, cei mai multe dintre elevi s-au intors in aceasta saptamana inapoi in banci! Veștile sunt bune pentru romani, dupa ce Klaus Iohannis a anunțat in aceasta seara ca situația e sub control și ca in acest ritm ar putea continua cursurile in același format.

- Brokerage companies have developed and implemented a series of digital processes to ensure the proper functioning of the relationship with clients and business partners, so that over 95% of the insurance policies sold by some brokers are in digital format, the representatives of the National Union…

- Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova a reconfirmat, prin Decizia nr. 2/14, publicata pe site-ul audiovizual.md, ca TVR Moldova poate fi retransmis doar in format digital, se arata intr-un comunicat remis News.ro. Decizia Consiliului reitereaza faptul ca utilizarea retelelor statale…