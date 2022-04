Stiri pe aceeasi tema

- HORECA este un domeniu unde calitatea face diferența. Pentru a oferi clienților un standard inalt de calitate, este important sa beneficiezi de echipamente HORECA de top. Investiția in astfel de utilaje aduce numeroase beneficii pe termen lung, eficientizand munca in cadrul unitații și contribuind astfel…

- Vremurile de criza aduc bani buni pentru o firma din București. Constructorii au lasat concurența cu gura cascata, dupa ce au lansat pe piața buncarul antiatomic... la cheie. Buncarul e proiectat pe comanda pentru cei care și-au propus sa supraviețuiasca in urma unui atac nuclear. Construcția are dimensiunile…

- O eventuala înfrângere a Rusiei în acest razboi va deschide oportunitați nesperate pentru Republica Moldova de soluționare a conflictului transnistrean. O spune comentatorul politic de la București, Sorin Ionița. Potrivit expertului român, daca Ucraina va rezista…

- Romania si Republica Moldova - plan comun de solidaritate energetica Dan Carbunaru. Foto: Guvernul României România si Republica Moldova vor avea un plan comun de masuri de solidaritate în caz de criza energetica. Un memorandum în acest sens va fi semnat vineri, în…

- Alpine va trece incet, incet, la un portofoliu format in totalitate din modele cu zero emisii. Pana in 2026, compania franceza va lansa trei noi astfel de modele, inclusiv un inlocuitor pentru A110, un crossover și o versiune de performanța care va avea la baza Renault 5 Prototype. Acum, producatorul…

- Ministerul Justiției a incheiat un contract de 2 milioane de euro cu Parchetul Inaltei Curți de Casație și Justiție pentru protecția victimelor infracțiunilor, anunța instituția printr-un comunicat de presa de vineri. Contractul a fost semnat de secretarul de stat Mihai Pașca, iar finanțarile sunt asigurate…

- EUROPOL recomanda polițiștilor sa refuze sa aplice prevederi „lipsite de claritate și de logica”. De asemenea, sindicatul mai recomanda polițiștilor și sa-și invite șefii sa le arate cum se realizeaza controlul maștilor de protecție. Precizarile vin in contextul in care nu vor mai fi permise maștile…

- In acest context, autoritațile din mai multe state au impus deja masuri mai dure in speranța de a diminua pe cat posibil raspandirea, lucru destul de dificil ținand cont ca Omicron, o tulpina cu zeci de mutații, este mult mai contagioasa.In Romania restricțiile aproape ca nu mai exista. Masca de protecție…