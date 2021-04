Salonul auto de la Tokyo este anulat prima oară în istoria sa de 67 de ani Salonul auto de la Tokyo, care ar fi trebuit sa se țina în a doua parte a lui octombrie, a fost amânat dupa ce numarul de cazuri de Covid a crescut mult în capitala japoneza. Este prima oara când salonul este amânat în istoria sa de 67 de ani. Show-ul auto se ține o data la doi ani, dar organizatorii spun ca vor sa-l țina cu public, nu online. Japonia va gazdui JO de vara peste trei luni, dar tot mai multe voci spun ca este o nebunie ca un eveniment atât de mare se va organiza într-o țara unde pandemia este tot mai prezenta.



