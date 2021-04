Stiri pe aceeasi tema

- Salonul Auto de la Tokyo a fost anulat pentru prima data in istoria sa de 67 de ani, din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza BBC. Anularea evenimentului vine in condițiile declararii starii de urgența in Tokyo, Osaka și alte doua prefecturi, in perioada 25 aprilie…

- Organizatorii turneului ATP de la Rio de Janeiro au anuntat, joi, ca in acest an competitia nu va avea loc, din cauza pandemiei de coronavirus. “Din cauza incertitudinii cu privire la pandemia de coronavirus, Rio Open nu va avea loc in 2021. A opta editie a celui mai important turneu de tenis…

- Potrivit BBC , Jocurile Olimpice de la Tokyo din vara aceasta se vor desfasura fara spectatori veniti din strainatate, din cauza pandemiei de coronavirus. Jocurile Olimpice vor incepe pe 23 iulie, in timp ce cele Paralimpice vor incepe pe 24 august. Ambele competitii au fost amanate anul trecut din…

- Guvernul nipon a numit primul sau ministru al Singuratații in aceasta luna, dupa ce rata de suicid din Japonia a crescut pentru prima oara in ultimii 11 ani, in timpul pandemiei. Potrivit NDTV , premierul nipon Yoshihide Suga a adaugat, in luna februarie, un ministru al Singuratații in cabinetul pe…

- Japonia va organiza Jocurile Olimpice in vara acestui an (23 iulie - 8 august) indiferent de evolutia situatiei pandemiei de coronavirus, a anuntat presedintele comitetului Tokyo-2020, Yoshiro Mori, citat de Reuters.

- Comitetul Internațional Olimpic a anunțat ca nu se pune problema daca vor avea loc Jocurile Olimpice de la Tokyo, ci modul cum se vor desfașura competițiile. In timpul unor declarații facute dupa o reuniune a Comitetului Executiv, președintele CIO Thomas Bach, a adresat un apel la rabdare și a precizat…