Salonul auto de la Geneva, amânat pentru 2023 din cauza pandemiei Organizatorii Salonului International de Automobilism de la Geneva au anuntat ca nu vor organiza evenimentul anul viitor, din cauza ”problemelor de la nivelul industriei legate de pandemia de COVID-19”, evenimentul urmand sa fie organizat in 2023, transmite Reuters. Potrivit organizatorilor, problemele directe si indirecte legate de pandemie ”nu le-au lasat nicio alternativa”. Acestia au facut […] The post Salonul auto de la Geneva, amanat pentru 2023 din cauza pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Salonul International de Automobilism de la Geneva nu va fi organizat in 2022, urmand a avea loc abia peste doi ani. Decizia a fost luata din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters , potrivit News.ro . Organizatorii au anunțat joi ca ”problemele de la nivelul industriei legate de pandemia…

- Potrivit organizatorilor, problemele directe si indirecte legate de pandemie ”nu le-au lasat nicio alternativa”. Acestia au facut referire la restrictiile persistente de calatorie pentru expozanti, vizitatori si jurnalisti, precum si la criza globala a semiconductorilor, care a facut ca producatorii…

- Urmatoarea editie a Salonului auto de la Geneva se va desfasura in 2023, dupa patru ani de absenta, au anuntat joi organizatorii acestui eveniment, transmite Reuters. Geneva International Motor Show (GIMS) a fost anulat in 2020 si in 2021, din cauza pandemiei de COVID-19. Joi, organizatorii…

