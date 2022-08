Salonul Auto de la Geneva, care se ținea in fiecare primavara, la inceput de martie, va fi anulat și in 2023, fiind al patrulea an consecutiv cand se intampla asta. Spre deosebire de anii trecuți, organizatorii au anunțat insa ca „salonul auto de la Geneva” se va ține la final de 2023 la Doha, in Qatar. Evenimentul se va numi „Geneva International Motor Show Qatar”.