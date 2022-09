Stiri pe aceeasi tema

China a plasat joi in lockdown peste 20 de milioane de locuitori din Chengdu, o metropola din sud-vestul tarii, intr-o perioada in care aceasta tara asiatica se confrunta cu o recrudescenta pandemica limitata, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 8 - 14 august, 35,4% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Constanta si Brasov, potrivit Agerpres.Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 47,9% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate…

Secretarul de stat Andrei Baciu, din Ministerul Sanatații, transmite vineri ca este fals mesajul care circula online potrivit caruia „certificatul COVID-19 poate fi prelungit astazi pana la ora 00.00".

Vaccinurile anti-COVID-19 au salvat milioane de vieti, dar nu au redus in mod decisiv transmiterea virusului, a precizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit DPA.

Peste 7.100 de noi cazuri de Covid și 3 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat joi Ministerul Sanatații.

Experții cer interzicerea serviciilor de livrare de bauturi alcoolice, in condițiile in care grupurile de sprijin pentru alcool sunt asaltate de persoane care cauta ajutor in urma pandemiei Covid, informeaza Daily Mail.

Numarul cazurilor noi de COVID-19 raportat marti de autoritatile sanitare din Franta a urcat la 147.248, cu 54% mai mult fata de saptamana precedenta, in contextul unui al ''saptelea val'' al epidemiei in Europa, informeaza AFP.

Numarul infectarilor si cel al spitalizarilor asociate COVID-19 au inceput din nou sa creasca in Belgia, unde autoritatile sanitare au declarat vineri ca este "crucial" ca persoanele cele mai vulnerabile sa fie vaccinate cu doze de rapel, informeaza AFP.