- Noua entitate Stellantis, rezultata in urma fuziunii dintre PSA și Fiat-Chrysler, are un total de 400.000 de angajați la nivel global și iși propune sa atinga economii anuale de 5 miliarde de euro. Principalele informații privind structura organizaționala Stellantis: - Jean-Philippe Imparato, fostul…

- Numarul autoturismelor electrice s-a situat, la finalul anului 2020, la 8.902 unitati, in crestere cu 33,3% comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cand erau inregistrate 6.678 de exemplare, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Si ponderea autoturismelor…

- Renault va anunța joi marele sau plan de redresare denumit “Renaulution” prin care compania vrea sa iasa din situația financiara dificila. În mai anul trecut au fost anunțate câteva masuri, inclusiv renunțarea la un proiect de investiții la Dacia, dar acum noi lucruri vor fi…

- ​Fiat - Chrysler va investi 200 milioane dolari la uzina sa din Tychy, Polonia, pentru a o retehnologiza în vederea producției de mașini hibride și full-electrice. La uzina din Tychy, în regiunea Silezia, sunt produse modelele Fiat 500 și Lancia Ypsilon, dar vor fi adaugate noi modele Jeep,…

- Fiat Chrysler Automobiles investește 2 mld. euro in Polonia, unde va produce mașini sub brandurile Jeep, Fiat si Alfa Romeo Producatorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles (FCA) va investi doua miliarde de euro in fabrica sa din Tychy, Polonia, a anuntat marti pe Twitter vicepremierul Jaroslaw…

- 60% din autoturismele Fiat ale producatorului auto Fiat Chrysler vor fi electrificate pana la finalul anului viitor, fie hibride, fie complet electrice, transmite Reuters, citata de agerpres . „Pana la finalul lui 2021, din toate modelele Fiat oferite, 60% vor fi electrificate, un procent mai bun decat…

- Luca de Meo, italianul care a preluat conducerea Renault acum câteva luni, are o misiune grea fiindca grupul are pierderi mari și un plan dur de redresare în fața. De Meo va renunța la 6-8 proiecte, dar va dezvolta și revitaliza 5-6 proiecte. De Meo este încântat de Dacia și…

- Inmatricularile de autoturisme noi au scazut in Romania cu aproape 28% in primele zece luni ale anului in curs, comparativ cu intervalul similar din 2019, conform datelor oficiale, analizate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA). In topul inregistrarilor din luna octombrie…