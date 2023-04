Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Alba au amendat cu 40.000 de lei o societate comerciala care detine un salon de infrumusetare in Alba Iulia, dupa ce s-a constatat ca persoana care facea proceduri de marire a volumului buzelor nu avea autorizatie sanitara, conform legii. Controlul a fost…

- Azi, 16 martie, in jurul orei 12,20, in urma unui apel prin 112 prin care era semnalat faptul ca la Casa de Pensii din Alba Iulia se simte un miros ințepator, la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, pentru efectuarea de verificari cu privire la cele sesizate. Din primele cercetari a rezultat…

- VIDEO: INCIDENTUL de la Casa de Pensii Alba. Barbat amendat dupa ce a pulverizat cu un spray lacrimogen in instituție Un barbat de 43 de ani din Alba Iulia este vinovat pentru incidentul din interiorul Casei de Pensii din Alba Iulia, unde 30 de persoane au fost evecuate joi, 16 martie. Potrivit reprezentanților…

- Persoanele cu handicap din Alba Iulia vor primi indemnizațiile pe luna februarie cu intarziere: Care este motivul Persoanele cu handicap din Alba Iulia vor primi indemnizațiile pe luna februarie cu intarziere: Care este motivul Persoanele cu handicap din municipiul Alba Iulia vor primi indemnizațiile…