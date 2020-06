Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” din Galați ne invita la premiera spectacolului ”Liselotte in mai”, de Zsolt Pozsgai, in regia lui Catalin Vasiliu. Este prima producție a acestui teatru dunarean din stagiunea estivala 2020. Regizorul spectacolului, Catalin Vasiliu: ”Piesa lui Zsolt Pozsgai se pliaza…

- Ziarul Unirea FOTO| „Cununa de Sanziene” la Sancel – obicei prezentat intr-o expoziție de fotografie etnografica Spațiul expozițional urban al Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba gazduiește in aceste zile o expoziție de fotografie etnografica, care surprinde instantanee despre obiceiul tradițional…

- La inceputul acestui an, domnul profesor Constantin Calin a susținut la Centrul de Cultura „George Apostu” din Bacau o conferința despre rabdare. M-am tot gandit de atunci la cuvintele pe care ni le-a spus și cred ca am inceput sa ințeleg mult mai bine importanța rabdarii. Iar in lunile din urma am…

- In perioada 24-26 iunie 2020, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț participa la festivalul digital POSTWEST \\ guess where, organizat de Teatrul ”Volksbuhne” din Berlin, alaturi de alte 10 instituții de cultura din estul Europei. Festivalul transcultural POSTWEST \\ guess where exploreaza conceptele…

- Colaboratorii noștri de la Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” din Galați ne țin la curent cu ultimele evenimente organizate de acest teatru dunarean. Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați ii ofera publicului șansa unor noi intalniri on-line și la sediu in acest weekend. Astfel, Dramaticul galațean…

- Colaboratorii noștri de la Centrul de Cultura ”George Apostu” din Bacau”, instituție condusa actorul Gheorghe Geo Popa, fost secretar de stat in Ministerul Culturii, continua sa organizeze evenimente și sa ne tenteze cu ipostaze interesante ale actului artistic. In urma cu 100 de ani, in data de 4 iunie,…

- Victoria Cozmolici s-a nascut în 1978, la Chișinau. A absolvit Liceul de Arte Plastice „Igor Vieru” și Universitatea de Stat „Ion Creanga”. Este membru-titular al Uniunii Artiștilor Plastici, a participat la mai multe expoziții reprezentative: „Saloanele Moldovei”,…

- Aflat la cea de-a XXIX-a ediție, Salonul de Primavara al Artei Naive, Bacau – 2020, organizat, ca in fiecare an de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale și Centrul de Cultura „George Apostu”, a avut, in premiera, o desfașurare inedita, determinata de instituirea starii…