Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a nunțat, la Antena 3, ca saloanele de infrumusețare vor fi deschise in Romania, incepand cu 15 mai. Raed Arafat a precizat ca saloanele de cosmetica și infrumusețare vor funcționa din nou dar dupa anumite reguli. „Ai nevoie de masuri speciale pentru […]