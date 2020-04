Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica vine cu cateva precizari referitoare la vehicularea in spațiul public a unor propuneri la eventuale masuri de relaxare a restricțiilor instituite pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus (Covid-19).

- Președintele Cehiei, Milos Zeman, a declarat ca granița țarii ar trebui sa ramana inchisa pentru un an pentru a preveni un val al cazurilor de coronavirus. Declarația liderului a fost facut in contextul in care Cehia a inceput luni prima etapa a relaxarii carantinei impusa in lupta impotriva pandemiei…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat duminica relaxarea restricțiilor impuse cetațenilor pentru limitarea raspândirii epidemiei de COVID-19. Netanyahu a declarat ca o relaxare „responsabila și treptata” a restricțiilor este acum posibila ca urmare a rezultatelor…

- Guvernul elvețian va incepe o relaxare treptata a restricțiilor impuse pentru combaterea raspandirii noului coronavirus, incepand cu 27 aprilie, potrivit Reuters . Cabinetele medicale, frizeriile si saloanele de consmitica printre primele care vor primi unda verde sa reinceapa activitatea. Apoi, pe…

- Potrivit lui Arafat, este posibil ca romanii sa fie un pi reticenți la calatoriile peste hotare imediat dupa ce se vor ridica restricțiile „Este posibil sa existe o relaxare a calatoriilor in scop turistic, dar tot limitat va fi dreptul de a ieși din țara. Eu cred ca in primul rand oamenii nu vor calatori.…

- Tot mai multe tari europene incep sa relaxeze restrictiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19. Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a declarat ca in tara sa epidemia incepe sa fie controlata, adaugand insa ca orice potentiala relaxare a restrictiilor va fi facuta cu extrema precautie: „Avem dovezi…

- Incepe relaxarea restricțiilor impuse in unele țari europene dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus. Austria, Cehia si Danemarca sunt primele tari care au decis relaxarea in saptamanile urmatoare a restrictiilor antiepidemice, dand semnalul si pentru alte tari europene care vor reluarea activitatilor…

