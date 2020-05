Saloanele de coafură și magazinele de electrocasnice, luate cu aslat de greci In Grecia s-au redeschis luni saloanele de coafura, florariile si librariile, in cadrul masurilor de relaxare treptata a restrictiilor de izolare. Acestea au fost impuse in urma cu sase saptamani de autoritatile locale pentru a incetini raspandirea noului coronavirus. Politia a facut verificari in autobuze si statii de metrou, incepand cu primele ore ale diminetii, pentru a se asigura ca pasagerii poarta masti chirurgicale obligatorii. Oamenii legii au facut controale si in magazine, pentru a inspecta respectarea regulilor de distantare sociala, potrivit digi24.ro. Grecii nu mai au nevoie de un… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

